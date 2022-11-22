"Как правило, меня интересует только сборная Украины, я не фанат других команд, но в этом случае мы имеем дело с исключением. По понятным причинам я буду болеть за сборную Польши. Надеюсь, вы (Руслан общался с польским журналистом – прим .) вернетесь оттуда как можно позже.

Левандовски не будет играть на чемпионате мира с повязкой в ​​украинских цветах – объяснение от лидера поляков

Мы можем быть вам только благодарны. Мало того, что многие наши граждане нашли убежище в Польше, но вы также отдали арены нашей сборной и нашим командам в еврокубках. Раньше я играл в Польше, и здесь всегда была отличная атмосфера. И тогда наши клубы тоже могли чувствовать себя как дома. В эти крайне трудные для нас моменты такие жесты бесценны.

Игра Левандовски с повязкой в ​​цветах Украины в плей-офф ЛЧ? Это знак большой солидарности с Украиной. Если такая большая звезда, как Роберт Левандовски, играет с капитанской повязкой в ​​цветах Украины, то это очень важный жест. Во-первых, для всей Украины, а во-вторых, для всего мира. Потому что это знак для всех людей, что происходит что-то важное.

Можно только быть благодарным Роберту и польской команде за то, как они вели себя. Он отличный игрок, который уже вписал себя в историю футбола и, наверное, напишет еще больше глав", – цитирует Малиновского Sportowe Fakty .

Свой путь на Мундиале "Кадра" начнет сегодня, 22 ноября, поединком против Мексики. Также соперниками наших соседей будут Саудовская Аравия и Аргентина.