В первом тайме 28-летний хавбек не слишком впечатлял, но после перерыва сумел закрыть рот всем критикам, выведя "Богиню" вперед в поединке 9-го тура Серии А против Удинезе.

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Марио Пашалич прошел через центр и отдал на Малиновского, который расположился ближе к левому флангу. Руслан решился на удар метров с 25-ти и не прогадал. Фирменная пушка в дальний угол стала результативной. Для украинского хавбека это второй гол в текущем сезоне Серии А, также в его активе есть одна результативная передача.

Заметим, по информации СМИ, Александр Петраков вернет Руслана в сборную Украины на ноябрьский матч отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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