"Сейчас непростые времена, то, что происходит, является несправедливым. Нам важно помочь, и я надеюсь, что в следующий раз мы сделаем еще больше.

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Мы хотим сделать то же самое в этой стране, чтобы помочь тем, кто сбежал от войны, и кто собирается жить здесь долго. Пребывание в Марселе в окружении украинцев приносит мне удовольствие. Многие соотечественники стали фанатами Марселя с тех пор, как приехали в этот город", – приводит слова Малиновского La Provence.

Добавим, что Руслан зимой присоединился к Марселю и уже успел сыграть в 15 матчах и забить 2 гола.

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