"Когда переходил в Италию, Шевченко сказал мне несколько слов о чемпионате. Сказал, что я должен очень прогрессировать в тактическом плане, понимать командные действия.

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Ну и, конечно, учить итальянский язык. Это очень важно в Италии, потому что коммуникация. У них еще такой характер, что они очень любят разговаривать, поэтому коммуникация очень важна. Сказал, что это очень сильный чемпионат и пожелал всего лучшего", – сказал Малиновский в комментарии Fantastic Football.

Напомним, Руслан перебрался в Аталанту из бельгийского Генка в 2019 году. В текущем сезоне провел за бергамасков 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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