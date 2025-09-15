Комо и Дженоа завершали программу 3-го тура Серии А 2025/26. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Руслан Малиновский впервые за 5 месяцев появился в основе Дженоа. В конце прошлого сезона украинец залечивал травму, а в начале нынешнего получал ограниченное время со скамейки запасных. "Грифоны" в 2 турах набрали всего одно очко.

Игра началась с курьезных выходок в исполнении испанцев Комо. Альваро Мората вдруг захотел влепить по своим воротам с 60 метров. Бутез едва смог дотянуться до мяча и спасти чемпиона Европы от фиаско. Наставник хозяев Сеск Фабрегас удивил приятно, элегантно обработав мяч в штанах и ботинках. К слову, в середине нулевых они с Патриком Виейра вместе играли за Арсенал, а теперь стали тренерами-соперниками.

Cesc Fabregas and Patrick Vieira were reunited on the touchline today as Como host Genoa in Serie A.



From The Arsenal to Italy. pic.twitter.com/9HRXO5T9Y4 — now.arsenal (@now_arsenaI) September 15, 2025

Комо вышел вперед на 13-й минуте благодаря гению Нико Паса. 21-летний аргентинец резко развернулся в окружении трех опекунов и мощно пробил из-за пределов штрафной площади. Недаром хавбека признали лучшим молодым игроком прошлого сезона Серии А, а летом Реал рассматривал его возвращение.

В середине тайма команды обменялись сумасшедшими моментами. Тот-таки Мората должен был удваивать преимущество Комо, но с трех метров умудрился добить мимо ворот после удара Кюна и сейва Леали. Супершанс Дженоа организовал Малиновский. Украинец мягким забросом нашел Мартина, а тот откатил в центр штрафной площади, куда набегали несколько партнеров. Бутез два удара парировал, но мяч отлетел к Мазине. Валье героически заблокировал удар, подстраховав кипера! На этом острота первого тайма завершилась.

Малиновский напугал в начале второго. Руслан поскользнулся на мокром газоне и с гримасой боли схватился за ногу. К счастью, прошло. Украинец поднялся и побежал в центр поля, чтобы откровенно сбить Кюна. Желтая карточка.

Команды много боролись, но мало создавали. Если кто-то и должен был забить после перерыва, то скорее Комо. Леали потянул непростой выстрел Войводы, а защитник не дал добить Дувикасу. Виейра снял Малиновского на 71-й минуте. Украинец провел неплохой матч – 30/35 точных пасов (4/4 дальних), 2/2 успешных дриблинга, 6/11 успешных дуэлей.

Эстигор дважды очень опасно замыкал угловые, однако не хватало точности. Бутез наказал норвежца ударом по ребрам. Один экс-игрок Реала забил за Комо, а вот другой оставил в меньшинстве. Хакобо Рамон получил прямую красную за прыжок с протяжкой в ноги Мессиаса.

Дженоа в компенсированное время успела воспользоваться количественным преимуществом. Нортон-Каффи влетел в штрафную и перебросил Бутеза – Серхи Роберто вынес в стойку, но мяч отлетел прямо на добивание Экубана. "Грифоны" забили свой первый гол в чемпионате и набрали второе очко. У Комо 4 пункта.

