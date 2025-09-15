Стал известен основной состав Дженоа на игру третьего тура Серии А против Комо.

Главный тренер Дженоа Патрик Виейра объявил основной состав команды на выездной матч против Комо. Место в стартовой одиннадцатке нашлось и Руслану Малиновскому.

Малиновский узнал вердикт на матч Серии А против Комо – тренер Дженоа дал четкий ответ

Это будет первый выход в стартовом составе Дженоа для 32-летнего украинца с апреля. После того его преследовали травмы. В текущем сезоне Малиновский сыграл лишь в двух официальных матчах: провел 32 минуты в Кубке Италии против Винченцы (3:0) и 26 минут в игре второго тура Серии А против Ювентуса (0:1).

Стартовый состав Дженоа

Леали – Сабелли, Эстигор, Васкес, Мартин – Френдруп, Масини – Нортон-Каффи, Малиновский, Эллерсон – Коломбо

Напомним, что игра между Комо и Дженоа начнется в 21:45 по киевскому времени.

