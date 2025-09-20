Субботняя программа в Серии А стартовала с матча между Болоньей и Дженоа. Руслан Малиновский попал в стартовый состав "грифонов".

На 63 минуте украинский полузащитник сумел помочь своей команде открыть счет в матче. Малиновский быстро оценил ситуацию на поле, отдал на ход Эллерсону, который в итоге забил в ворота Болоньи.

Стоит заметить, что последний раз Малиновский отмечался результативными действиями в марте 2025 года в матче против Лечче