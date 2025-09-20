Малиновский впервые оформил результативное действие за полгода за Дженоа – видео роскошного ассиста украинца
17:41 - Читати українською
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский отметился результативным действием в матче против Болоньи.
завершено
73’ Сантьяго Кастро
73’ Сантьяго Кастро
Субботняя программа в Серии А стартовала с матча между Болоньей и Дженоа. Руслан Малиновский попал в стартовый состав "грифонов".
Малиновский выходит в старте Дженоа на игру Серии А против Болоньи
На 63 минуте украинский полузащитник сумел помочь своей команде открыть счет в матче. Малиновский быстро оценил ситуацию на поле, отдал на ход Эллерсону, который в итоге забил в ворота Болоньи.
Стоит заметить, что последний раз Малиновский отмечался результативными действиями в марте 2025 года в матче против Лечче
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter