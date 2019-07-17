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Малиновский вошел в топ-3 самых дорогих трансферов Аталанты

13:32 145 Читати українською
Малиновский вошел в топ-3 самых дорогих трансферов Аталанты
Руслан Малиновский / Аталанта

Экс-хавбек Генка Руслан Малиновский перешел в итальянскую Аталанту за весомую сумму.

Клуб из Бергамо заплатил бельгийцам за полузащитника сборной Украины 13,7 миллиона евро, по данным Transfermarkt. Это второй самый дорогой полноценный трансфер Аталанты и третий, если считать и аренды футболистов.

"Переход был сложным, Генк хотел сохранить Малиновского", – агент украинца рассказал о деталях трансфера в Аталанту

Дороже Малиновского итальянская команда приобрела лишь нападающего Севильи Луиса Муриэля – 15 миллионов евро. Однако, Аталанта арендовала у Сампдории Дувана Сапату за 14 миллионов евро с правом выкупа еще за 12 миллионов.

Трансфер Малиновского вошел в десятку самых дорогих переходов украинцев в истории

Напомним, накануне хавбек сборной Украины Руслан Малиновский перешел из Генка в Аталанту.

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