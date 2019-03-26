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Малиновский: Во Львове на приличном газоне будет совсем другая игра

13:30 75 Читати українською
Малиновский: Во Львове на приличном газоне будет совсем другая игра
Руслан Малиновский / фото: А. Осипов

Хавбек "сине-желтых" Руслан Малиновский поделился впечатлениями от матча против Люксембурга.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Ошибки в простых ситуациях мы делали потому, что поле было ненадлежащего качества. Согласен, игра с нашей стороны была невнятной, но на данный момент для нас важным было взять три очка.

Главный тренер просил играть низом? Возможно. Но потом мы начали освобождать пространство для Коноплянки. Он несколько раз хорошо врывался, но опять же, газон был не лучшего качества, трудно было положить мяч. Тем более, соперник под конец матча всей командой защищал свои ворота. Впрочем, у нас была главная цель – завоевать три очка. И мы ее достигли. Сборная Украины хочет попасть на Евро.

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Не хватало свежести. Уверен, во Львове, на приличном газоне будет совсем другая игра. Недооценка соперника? Ни в коем случае. Просто на таком поле команде соперника обороняться было гораздо легче, чем нам создавать моменты.

Устраивает ли ничья в матче Сербии и Португалии? Сейчас трудно сказать. В июне у нас будет две очень важные игры. Вот тогда можно будет делать какие-то промежуточные итоги. Если мы выиграем у Сербии, тогда для нас откроются неплохие перспективы.

Наши болельщики? Очень им благодарны. Команда реально чувствовала поддержку. Может, в плане качества футбола команда выступила не так, как того хотелось, но что касается самоотдачи, все выложились полностью. Мы очень хотели победить", – передає слова Малиновского пресс-служба ФФУ.

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Украина Украина Люксембург - Украина Руслан Малиновский Руслан Малиновский Евро-2020
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