Дженоа и Удинезе открывали программу 31-го тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Встречались середняки, которым особо ничего не нужно – и вылет не грозит, и еврокубки не светят. Команды действительно отыграли так, как будто это товарищеский матч после отпуска.

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Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав Дженоа, но растворился в общей серости. В середине тайма украинец левой фирменно пробивал из-за пределов штрафной площади и влепил в блок. Торсбю и Пинамонти имели значительно лучшие позиции – сейв кипера и неточно. У Удинезе за 45 минут один удар, и тот неточный ...

Вторая половина начала с супершанса фриульцев. Атта эффектно накрутил защитника в штрафной и отдал абсолютно свободному Лукке – лучший бомбардир Удинезе умудрился пробить мимо стойки. Малиновского заменили на 69-й минуте. Sofa Score оценила выступление украинца в приличные 7,3 балла благодаря удачному дриблингу (2 из 2), длинным передачам (2/2) и единоборствам (6/7).

Удинезе после перерыва выглядел лучше. Модесто замыкал подачу ударом под перекладину – Леали тащит! Зато Дженоа свою атаку на 77-й минуте довела до логического завершения. Экубан, заменивший Малиновского, протащил мяч по левому флангу и прострелил. Круглый после нескольких рикошетов удобно прилетел под мощный удар Дзаноли – 1:0.

Экубан мог еще и гол оформить, но с его ударом справился голкипер. В компенсированное время разыгралась драма. Модесто поразил ворота Дженоа, но после просмотра VAR был зафиксирован офсайд буквально на ухо! "Грифоны" удержали победу и оторвались на 15 очков от зоны вылета.

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