Малиновский вернулся в Бергамо – фанаты Аталанты встретили свою команду как героев

Подопечные Гасперини возвращались домой после четвертьфинала против ПСЖ (1:2) с печальным привкусом поражения, но сторонники клуба решили поднять настроение своим футболистам.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

Сотни болельщиков бергамасков встретили автобус Аталанты бешеными овациями, благодаря команду за прекрасный сезон, в котором Аталанте удалось финишировать на третьем месте Серии А и дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, к успеху итальянской сенсации присоединился также один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский.

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