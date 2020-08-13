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Малиновский вернулся в Бергамо – фанаты Аталанты встретили свою команду как героев

17:54 - Читати українською
Малиновский вернулся в Бергамо – фанаты Аталанты встретили свою команду как героев
Фаны Аталанты / Фото ФК Аталанта

Болельщики Аталанты благодарны своим любимцам за эпичный сезон.

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Подопечные Гасперини возвращались домой после четвертьфинала против ПСЖ (1:2) с печальным привкусом поражения, но сторонники клуба решили поднять настроение своим футболистам.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

Сотни болельщиков бергамасков встретили автобус Аталанты бешеными овациями, благодаря команду за прекрасный сезон, в котором Аталанте удалось финишировать на третьем месте Серии А и дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, к успеху итальянской сенсации присоединился также один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский.

Малиновский разозлил Гасперини с ПСЖ, но наиграл на суперклуб: в Италии озвучили главную претензию к украинцу в ЛЧ

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Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2
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Теги
Италия Украинцы за рубежом Аталанта - ПСЖ Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта футбольные фанаты Видеоновости
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