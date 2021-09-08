Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский снова тренируется без ограничений.

Александр Петраков досрочно отпустил Малиновского в расположение клуба. В матчах против Казахстана и Франции Руслан дважды выходил на замены, сыграв суммарно 55 минут.

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По возвращении в Бергамо 28-летний украинец тренировался по индивидуальной программе, но уже 7 сентября тренерский штаб вернул Малиновского в общую группу, сообщает официальный сайт Аталанты.

Заметим, что Малиновский выходил в стартовом составе в обоих матчах на старте нового сезона Серии А. Уже 11 сентября Аталанта в рамках 3-го тура будет принимать Фиорентину.

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