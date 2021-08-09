Хавбек Аталанты Руслан Малиновский провел первую тренировку в общей группе после длительного отсутствия, сообщает официальный сайт клуба.

Коваленко уже провел первую тренировку в составе Специи

В начале июля украинский игрок перенес операцию по удалению грыжи живота. Вместе с Русланом к занятиям также вернулся защитник бергамасков Ханс Хатебур.

Уже 21 августа для Аталанты начнется новый сезон Серии А матчем против Торино. В прошлом сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 36 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 12-ю ассистами.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22 і як це вплине на збірну