Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский начал подготовку к матчу против "фиалок".

Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский вернулся в расположение команды после матчей квалификации ЧМ-2022. Сегодня 28-летний футболист тренировался по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Напомним, полузащитник сборной Украины суммарно отыграл 55 минут в матчах против сборных Казахстана и Франции.

К слову, соперником Аталанты в ближайшем туре Серии А будет Фиорентина – матч состоится в субботу, 11 сентября, в 21:45.

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