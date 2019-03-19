Малиновский: В Лиссабоне сборной Украины важно показать свой лучший футбол

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями накануне старта команды в отборочном цикле Евро-2020.

"Клуб и сборная – это две разные истории. Генк даже за счет ничьей в прошлом туре укрепил свое лидерство в чемпионате. В сборную всегда приятно приезжать. У нас отличная атмосфера.

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Сегодня накопилась приличная усталость, поскольку у нас в воскресенье была вечерняя игра, плюс перелет. За сутки удалось поспать всего 3 часа. Сейчас важно хорошо отдохнуть, восстановиться и с завтрашнего дня с новыми силами готовиться к ближайшим матчам.

Португалия, мягко говоря, не подарок. Одним словом – действующий чемпион Европы. В них все футболисты высокого уровня. В Лиссабоне будет трудно. Важно постараться показать свой лучший футбол, не проиграть в физическом плане, так как нужно будет играть компактно. А еще в таких матчах очень важна реализация...

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Роналду? Лишний раз этого футболиста представлять не нужно. Но несмотря на уникальность этого исполнителя, который сам может решить судьбу противостояния, прежде всего, нужно смотреть на командную игру соперника", – цитирует Малиновского Команда 1.

Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится на лиссабонском стадионе Да Луж 22 марта. А через три дня "сине-желтые" сыграют против команды Люксембурга.

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