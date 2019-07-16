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Малиновский в Аталанту: стало известно, когда украинец вернется в Италию и подпишет контракт

13:38 145 Читати українською
Малиновский в Аталанту: стало известно, когда украинец вернется в Италию и подпишет контракт
Руслан Малиновский / Генк

Украинский хавбек Руслан Малиновский в шаге от подписания контракта с Аталантой.

Хавбек сборной Украины вернется в расположение Аталанты в четверг, 18 июля, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на газету L'Eco di Bergamo. Отмечается, что именно в четверг Малиновский подпишет контракт с итальянской командой и будет представлен в статусе игрока "черно-синих".

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Напомним, недавно сообщалось, что украинский полузащитник успешно прошел медосмотр в Аталанте и отправился в Украину для решения бюрократических вопросов, связанных с получением визы.

Ранее сообщалось, что Аталанта заплатит за трансфер 26-летнего украинца 13,7 млн евро, выиграв борьбу за полузащитника у Сампдории и Боруссии Д.

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