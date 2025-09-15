"Против Ниццы Руслан сыграл 90 минут, он готов. Это игрок, который важен для нас.

Малиновский забил в товарищеском матче за Дженоа – пострадал именитый клуб из Франции

Руслан может играть как в опорной зоне, так и выше. Он обладает хорошим ударом и может раздавать голевые передачи, как он это делал в прошлом сезоне. Он набирает форму и готов играть с первых минут", – сказал Виейра на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в 3-м туре Серии А Дженоа будет принимать Комо. Поединок состоится в понедельник, 15 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

Малиновский в текущем сезоне провел за "грифонов" два матча (в чемпионате и Кубке страны), отыграв всего 56 минут.

Два претенденти на Скудетто, новий Мілан, рестарт Ювентуса, Довбика й Маліновського витісняють – прев'ю сезону Серії А