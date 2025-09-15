Малиновский узнал вердикт на матч Серии А против Комо – тренер Дженоа дал четкий ответ
Главный тренер Дженоа Патрик Виейра высказался относительно участия Руслана Малиновского в матче 3-го тура чемпионата Италии против Комо.
"Против Ниццы Руслан сыграл 90 минут, он готов. Это игрок, который важен для нас.
Малиновский забил в товарищеском матче за Дженоа – пострадал именитый клуб из Франции
Руслан может играть как в опорной зоне, так и выше. Он обладает хорошим ударом и может раздавать голевые передачи, как он это делал в прошлом сезоне. Он набирает форму и готов играть с первых минут", – сказал Виейра на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, в 3-м туре Серии А Дженоа будет принимать Комо. Поединок состоится в понедельник, 15 сентября, в 21:45 по киевскому времени.
Малиновский в текущем сезоне провел за "грифонов" два матча (в чемпионате и Кубке страны), отыграв всего 56 минут.
