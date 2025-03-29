Дженоа и Ювентус сойдутся в матче 30-го тура Серии А. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ювентус – Дженоа начнется в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на MEGOGO при наличии подписки.

Клуб украинца в Серии А посвятил Бока Хуниорс четвертый комплект формы – дань 120-летним связям

Руслан Малиновский, который в прошлом туре выходил в стартовом составе, оказался на скамейке запасных на эту встречу.

Стартовый состав Ювентуса: Ди Григорио, Келли, Вейга, Гатти, Маккенни, Тюрам, Локателли, Гонсалес, Копмейнерс, Йилдиз, Влахович.

Стартовый состав Дженоа: Леали – Сабелли, де Винтер, Васкес, Маттурро – Френдруп, Мазини – Дзаноли, Онана, Миретти – Пинамонти.

Орсолини принес Болонье пятую победу подряд, Эмполи без Коваленко сдержал Комо – Безвыигрышное шествие достигло 15-ти туров