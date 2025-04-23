Малиновский узнал окончательный вердикт относительно участия в ближайшем матче Серии А – заявка на игру с Лацио
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский точно пропустит ближайший поединок Серии А.
Руслан Малиновский не поможет Дженоа в поединке против Лацио, который состоится в рамках 33-го тура Серии А. Украинский хавбек не попал в заявку команды на этот матч.
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Наставник генуэзцев Патрик Виейра ранее отмечал, что игрок еще не набрал оптимальных кондиций. Сначала встреча должна была состояться в понедельник, однако из-за трагической вести о смерти Папы Римского Франциска ее перенесли на среду, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский получил повреждение на тренировке – удар пришелся на пластину, которую было установлено после прошлогодней травмы. Именно из-за этого эпизода украинец не смог сыграть в поединке против Вероны (0:0).
В текущем сезоне Малиновский провел 10 матчей в чемпионате и трижды ассистировал партнерам.
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