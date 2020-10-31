Украинский хавбек Аталанты находится среди самых дорогих исполнителей чемпионата Италии, которые выступают на позиции атакующего полузащитника.

Transfermarkt обновил цены на ряд игроков, которые выступают в итальянской Серии А. Ценник Руслана Малиновского не изменился – хавбек сборной Украины стоит 21 млн евро.

"Я отказался от испанского гражданства": украинец из Сегунды ждет вызов в команду Шевченко

Это 5-й показатель среди всех атакующих полузащитников чемпионата. Дороже стоят только Кристиан Эриксен (Интер, 50 млн), Луис Альберто (Лацио, 50 млн), Николо Дзаньоло (Рома, 45 млн) и Хакан Чалханоглу (Милан, 30 млн).

Напомним, Малиновский перебрался в Аталанту летом 2019-го из Генка. В сезоне 2019/20 стал бронзовым призером Серии А и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В текущей кампании в активе украинца 1 ассист в 6-ти сыгранных поединках.

Барселона перед Динамо спробує перервати жахливу серію, класична дуель в АПЛ з присмаком ностальгії – топ-матчі вікенду