Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский записал в свой актив еще один гол из-за пределов штрафной в составе бергамасков.

Гол украинца в ворота Наполи стал 13-м для Малиновского из-за пределов штрафного после его перехода в Аталанту в 2019 году, сообщает Opta.

Пушка Малиновского в видеообзоре матча Наполи – Аталанта – 2:3

Отмечается, что Руслан является вторым по этому показателю среди топ-5 европейских лиг. Лидером же является обладатель "Золотого мяча-2021" Лионель Месси, отличившийся за этот период 18 голами из-за пределов штрафной.

К слову, Малиновский пушечным выстрелом присоединился к победе Аталанты над Наполи (3:2). Бергамаски набрали 34 очка и остались четвертыми, а неаполитанцы третьи с 36 пунктами.

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