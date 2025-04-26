Главный тренер Дженоа Патрик Виейра высказался относительно участия Руслана Малиновского в игре против Комо.

Украинский полузащитник пропускал игру против Лацио (0:2) в прошлом туре. Патрик Вийера, наставник Дженоа, сообщил, сыграет ли Руслан Малиновский с Комо.

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"Онана, Экубан и Малиновский? Их не будет в составе против Комо, нет никакой надежды вернуть их к завтрашнему матчу", – цитирует Вийера fantacalcio.

Напомним, Дженоа и Комо имеют одинаковое количество очков – по 39 очков. "Грифоны" находятся на 13 месте, уступая сопернику лишь по дополнительным показателям.

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