"Неудачный старт в Лиге наций? Много факторов сыграло свою роль, команда очень изменилась за последние годы. Где-то не хватало опыта.

Албания – Украина: соперник понес серьезные потери перед матчами Лиги наций

С Грузией и Албанией у нас будут тяжелые игры. Особенно в Албании, я думаю, вы видели, там новый стадион и сумасшедшая атмосфера. Я с Джимсити общался, он также не сыграет, это лучше для нас. И все же, это будут две тяжелые игры.

Грузины в первой игре показали, что они очень техничны, за счет их ошибок мы выжали максимум. Поэтому это будут две игры, где надо сыграть очень солидно и на результат. Грузия дома будет много атаковать, поэтому надо очень надежно сыграть в обороне. Грузия сейчас на хорошем уровне", – цитирует Малиновского Sport-express.ua со ссылкой на Радио Чемпион.

Отметим, впереди у "сине-желтых" два заключительных матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября Украина в Батуми на AdjaraBet Arena сыграет с Грузией, а 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania встретится с Албанией.

После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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