Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский поразмышлял над тем, кому из его партнеров по национальной команде по силам освоить тренерское ремесло.

"Сложный вопрос. У каждого свой путь, и я могу назвать какого-то футболиста, а он скажет: "Да нет, мне это будет неинтересно, я себя вижу в другом направлении".

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Давайте выберу Сергея Сидорчука. Он очень интеллигентный – это важно. Мне понравилось то, что он сказал перед Исландией, перед тем, как мы выходили на поле.

Это было в раздевалке, но та речь, которую он произнес, очень всех зацепила, этот его спич очень помог. Он сказал о нашей стране, о футболе, обо всем вместе, о войне, о тех ребятах, кого он знает – это зацепило всех и это было очень правильно с его стороны. Перед выходом на поле он взял слово и это было топ", – сказал Малиновский в разговоре с пресс-службой УАФ.

Напомним, 26 марта сборная Украины в финале плей-офф квалификации на Евро-2024 победила Исландию (2:1) и пробилась на континентальное первенство, которое пройдет в Германии. Интересно, что сам Сидорчук весь матч провел на скамейке запасных.

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