"Когда переход в Полесье? Не знаю. Футбольная жизнь такая, что ты не знаешь, где окажешься завтра.

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Я очень счастлив, что в городе есть такая команда, такой бренд. Там, где сейчас база строится, мы с братом, когда были маленькие, собирали землянику, грибы. Через лес, если 15 минут пройти – это село, где родился мой отец, там его дом.

Я там очень много раз был. То, что они сделали – это очень классно. Надеюсь, они будут двигаться только вперед", – сказал Малиновский в комментарии в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Полесье в первом же сезоне после выхода в УПЛ пробилось в еврокубки, получив право представлять Украину в Лиге конференций. Дженоа в свою очередь финишировала в Серии А одиннадцатой и ограничится выступлениями на внутреннем первенстве.

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