Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский нашел последние слова для Марлоса, недавно решившего уйти из донецкого Шахтера.

"Человек с большой буквы, который сделал очень многое для Шахтера, сборной Украины, и всего украинского футбола. Удачи, мой друг", – написал Малиновский в комментарии в Instagram к общему фото с Марлосом.

Степаненко назвал причину возвращения Марлоса в Бразилию

Напомним, что Руслан является воспитанником Шахтера, которому принадлежал до 2016 года, после чего очутился в Генке, а затем в Аталанте. Также Малиновский защищал цвета сборной Украины вместе с Марлосом.

Напомним, что Марлос официально покинул Шахтер после 7 лет выступлений в составе "горняков". За донецкий клуб хавбек провел 287 матчей, отличился 74 голами и 65 ассистами. Список трофеев 33-летнего игрока впечатляет – он по 4 раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году получил украинское гражданство и регулярно выступал за сборную.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано