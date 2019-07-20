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Малиновский трогательно попрощался с Генком

18:23 151 Читати українською
Малиновский трогательно попрощался с Генком
Руслан Малиновский / FOTO: BELGA

Новоиспеченный полузащитник Аталанты Руслан Малиновский написал прощальное обращение к болельщикам и работникам Генка.

"Настало время сказать, насколько я горжусь тем, что провел эти 3,5 года в семье Генка. Очень трудно найти правильные слова, чтобы выразить все чувства, которые у меня были за этот период. Все моменты все еще в моем сердце и никогда не исчезнут, обещаю.

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За все это хочу поблагодарить наших потрясающих фанатов, одноклубников, работников клуба, врачей, президента, команду за все это время. Спасибо тренеру, что сделал нас чемпионами, за веру, отличную работу. Спасибо каждому, кто стал частью жизни на поле и вне его.

Здесь я прошел много тяжелых тестов, но вы помогли мне стать сильнее. Рад быть частью этого фантастического момента, знаю, насколько это было важно для каждого, поэтому сделал все, что мог, для достижения мечты.

Мы будем поддерживать вас всегда, надеюсь, этот год будет таким же замечательным, как и предыдущий. Спасибо за все", – написал Малиновский на своей странице в Инстаграм.

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It’s time to say how proud I am to spend these amazing 3,5 years in Genk family. It’s so hard to find true words to express all feelings what I had for this period. It was great time, all moments are still in my heart and it will never disappear I promise! For all of this I want to thank our amazing supporters, teammates, our staff members, doctors, our president, all our team for all these years! Thank you coach for make us champions, for your trust, for your great job! Thanks to everyone who took part in our life, on the field and beyond! Here I passed many difficult tests but you helped me to become stronger. I am happy to take part in this fantastic historical moment, I know how important it was for everyone so I did my best to make our dream come true. We will support you always, hope this year will be as great as the previous one! Bedankt voor alles, grt Mali

Допис, поширений Руслан Малиновский (@malinovskyi_18)

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