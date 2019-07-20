Малиновский трогательно попрощался с Генком

Новоиспеченный полузащитник Аталанты Руслан Малиновский написал прощальное обращение к болельщикам и работникам Генка.

"Настало время сказать, насколько я горжусь тем, что провел эти 3,5 года в семье Генка. Очень трудно найти правильные слова, чтобы выразить все чувства, которые у меня были за этот период. Все моменты все еще в моем сердце и никогда не исчезнут, обещаю.

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За все это хочу поблагодарить наших потрясающих фанатов, одноклубников, работников клуба, врачей, президента, команду за все это время. Спасибо тренеру, что сделал нас чемпионами, за веру, отличную работу. Спасибо каждому, кто стал частью жизни на поле и вне его.

Здесь я прошел много тяжелых тестов, но вы помогли мне стать сильнее. Рад быть частью этого фантастического момента, знаю, насколько это было важно для каждого, поэтому сделал все, что мог, для достижения мечты.

Мы будем поддерживать вас всегда, надеюсь, этот год будет таким же замечательным, как и предыдущий. Спасибо за все", – написал Малиновский на своей странице в Инстаграм.

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