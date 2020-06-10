Малиновский сыграл в контрольном матче Аталанты – украинец начал атаку, которая завершилась роскошным голом

Полузащитник сборной Украины залечил небольшое повреждение и тренируется в составе общей группы.

Аталанта продолжает подготовку к поединку против Сассуоло, который запланирован на 21 июня. Этот матч станет первым для бергамасков после длительной паузы, связанной с пандемией COVID-19.

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В очередном занятии Аталанты принял участие и Руслан Малиновский, который оправился от небольшого повреждения. Украинец отыграл двусторонку и начал одну из атак, которая завершилась красивым точным ударом Алехандро Гомеса.

Напомним, в своем дебютном сезоне в Италии 27-летний Малиновский сыграл 31 матч во всех турнирах. Забил 5 голов и трижды ассистировал партнерам.

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