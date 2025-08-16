Дженоа разобралась с Виченцой в 1/32 финала Кубка Италии. Результат и видеообзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Италии, 1/32 финала

Дженоа – Виченца Виртус – 3:0

Голы: Карбони, 40, Бенассаи, 45+1 (аг), Станчу, 54

Дженоа стартовала в Кубке Италии матчем против Виченцы Виртус. Без проблем "грифоны" одержали разгромную победу. Карбони открыл счет, а удвоил его Бенассаи, забив в собственные ворота. Станчу поставил точку в матче.

Малиновский вышел на поле на 59 минуте. Один раз пробил по воротам с дальней дистанции, но мяч пролетел возле стойки. Точность передач украинца составила 83%.

Напомним, из-за тяжелой травмы Руслан Малиновский в прошлом сезоне принял участие лишь в 10 матчах Дженоа во всех турнирах, отметившись тремя ассистами.