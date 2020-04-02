Малиновский стал приоритетом Фиорентины на лето – Аталанта уже назвала цену украинца

Аталанта готова отпустить хавбека Руслана Малиновского только при условии очень выгодного предложения.

Бергамаски в январе успели провести предварительные переговоры с Фиорентиной по украинцу, информирует Goal со ссылкой на La Nazione.

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Аталанта не собирается отпускать Малиновского менее чем за 25 млн евро. Даже такая сумма может не спугнуть руководство Фиорентины. "Фиалки" также интересуются лидером Удинезе Родриго де Паулем, за которого фриульцы просят еще больше – 30 млн. Именно поэтому Малиновский выглядит более реальным кандидатом на переход в Фиорентину. Кроме него, на Артемио Франки сватают защитника Мараша Кумбуллу из Вероны.

Напомним, летом Малиновский перешел из Генка в Аталанту за 13,7 млн евро, подписав контракт на пять лет. Текущая цена звезды сборной Украины по Transfermarkt – 14 млн.

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