У Руслана Малиновского есть хорошие шансы пополнить состав Тоттенхэма во время зимнего окна.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте и директор Фабио Паратичи полностью поддерживают трансфер украинца, утверждает шеф-редактор TuttoMercatoWeb Марко Контерио.

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Тоттенхэм еще летом пытался подписать Малиновского, но договориться с Аталантой не удалось. В этот раз руководство лондонцев более настойчиво приступит к делу. Ожидается, что переговоры между клубами начнутся в ближайшее время, хотя наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини не горит желанием отпускать игрока посреди сезона.

Добавим, что в текущем розыгрыше Серии А Малиновский наиграл 540 минут, оформив один гол и 2 ассиста. Ранее 29-летнего хавбека сватали в другие клубы – Рому, Интер, Марсель, Ноттингем Форест.

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