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Малиновский стал лучшим игроком сборной Украины в отборе на Евро-2020 по данным InStat – в тройке два "горняка"

13:33 53 Читати українською
Малиновский стал лучшим игроком сборной Украины в отборе на Евро-2020 по данным InStat – в тройке два "горняка"
Руслан Малиновский / Getty images

Компания спортивной аналитики InStat оценила футболистов сборной Украины, участвовавших в матчах квалификации к Евро-2020.

Полузащитник "желто-синих" Руслан Малиновский стал лучшим среди подопечных Андрея Шевченко – его показатель 336 баллов. Хавбек сыграл во всех 8 матчах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

На втором месте оказался Евгений Коноплянка (6 матчей, 2 гола) – 298 баллов. Третьим стал еще один представитель Шахтера Марлос (289). Натурализованный бразилец записал себе в актив один гол в четырех матчах.

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Заметим, что защитник Эдуард Соболь набрал 375 баллов, но его результат не следует учитывать в этом рейтинге, поскольку футболист провел в квалификации меньше половины матчей. Соболь сыграл только против Люксембурга и Литвы.

Напомним, "сине-желтые" набрали 20 очков и уверенно выиграли отборочную группу В, впервые в истории сборной не проиграв ни одного матча в квалификации. Украина гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке финальной части Евро-2020. Церемония жеребьевки пройдет 30 ноября в Бухаресте и начнется в 19:00 по Киеву.

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Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Марлос Марлос Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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