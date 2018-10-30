Малиновский стал лучшим игроком матча против Стандарда

Вчера Генк Руслана Малиновского сыграл вничью со Стандардом (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Бельгии.

Болельщики бельгийского клуба признали украинца Руслана Малиноського лучшим игроком поединка. Он не отметился результативными действиями в этой игре, но был настоящим лидером команды на поле.

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После этого матча Генк сохранил за собой первое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, опережая ближайшего конкурента, Брюгге, на 3 очка.