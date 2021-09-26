Самым полезным игроком центрального поединка 6-го тура Серии А между Интером и Аталантой стал украинский полузащитник Руслан Малиновский, сообщает Zbirna.com.

"Могу получить нагоняй от Гасперини": Пессина отказался "сдавать" тактику дальних ударов Малиновского

Наш легионер, который вышел в основе и провел на поле 62 минуты, нанес по воротам Самира Хандановича восемь ударов и забил роскошный гол. Рейтинг эффективности его игры по данным InStat Index составил 389 баллов. К слову, статистический портал Whoscored также признал украинца лучшим в матче.

Напомним, этот гол стал для Руслана дебютным в текущем сезоне. В предыдущем туре в матче против Сассуоло (2:1) Малиновский оформил и свой первый ассист.

Интер – Аталанта: лучший матч украинца в Италии со времен Шевы, лидерство Малиновского в Бергамо и заметки для Шахтера