Малиновский стал лучшим игроком матча Аталанта – Брешия по версии WhoScored

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим игроком поединка 33-го тура Серии А против Брешии.

Украинский легионер бергамского клуба Руслан Малиновский получил максимальную оценку за матч против Брешии по версии популярного ресурса Whoscored.

Бенефис Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брешия – 6:2

Полузащитник сборной Украины получил 10 баллов – столько же набрал автор хет-трика Марио Пашалич.

27-летний украинец за 74 минуты забил гол, отдал две результативные передачи, нанес 3 удара по воротам (2 в ворота, 1 заблокирован), 85 раз коснулся мяча, отдал 59 точных передач из 67-ми (88%), дважды удачно пошел в обыгрыш, выиграл одну верховую дуэль, подал 1 угловой и 2 раза потерял мяч.

Напомним, Малиновский в текущем сезоне провел в футболке Аталанты 39 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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