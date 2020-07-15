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Малиновский стал лучшим игроком матча Аталанта – Брешия по версии WhoScored

09:45 - Читати українською
Малиновский стал лучшим игроком матча Аталанта – Брешия по версии WhoScored
Руслан Малиновский (в центре) / Твиттер ФК Аталанта

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим игроком поединка 33-го тура Серии А против Брешии.

2’ Марио Пашалич
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
 
Эрнесто Торрегросса 8’
Николас Шпалек 83’
2’ Марио Пашалич
8’ Эрнесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
83’ Николас Шпалек

Украинский легионер бергамского клуба Руслан Малиновский получил максимальную оценку за матч против Брешии по версии популярного ресурса Whoscored.

Бенефис Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брешия – 6:2

Полузащитник сборной Украины получил 10 баллов – столько же набрал автор хет-трика Марио Пашалич.

27-летний украинец за 74 минуты забил гол, отдал две результативные передачи, нанес 3 удара по воротам (2 в ворота, 1 заблокирован), 85 раз коснулся мяча, отдал 59 точных передач из 67-ми (88%), дважды удачно пошел в обыгрыш, выиграл одну верховую дуэль, подал 1 угловой и 2 раза потерял мяч.

Напомним, Малиновский в текущем сезоне провел в футболке Аталанты 39 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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Брешия Брешия Аталанта Аталанта Италия Серия А Украинцы за рубежом Аталанта - Брешия Руслан Руслан Малиновский
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