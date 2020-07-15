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Малиновский стал лучшим игроком матча Аталанта – Брешия по версии InStat

14:52 - Читати українською
Малиновский стал лучшим игроком матча Аталанта – Брешия по версии InStat
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги матча 33-го тура Серии А между бергамцами и "ласточками" (6:2).

2’ Марио Пашалич
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
 
Эрнесто Торрегросса 8’
Николас Шпалек 83’
2’ Марио Пашалич
8’ Эрнесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
83’ Николас Шпалек

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча 33-го тура серии А против Брешии по индексу InStat, сообщает издание Zbirna.com.

Бенефис Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брешия – 6:2

Наш легионер, который стал автором гола и отдал два ассиста, набрал 441 балл. За 74 проведенных на поле минуты хавбек выполнил 98 ТТД с браком 16%, нанес 3 удара по воротам, отдал 8 острых передач и 68 точных (84% точности), выиграл 5 единоборств из 9-ти, совершил 4 обводки, 2 перехвата и 7 подборов.

К слову, второе место по этому показателю занял автор хет-трика Марио Пашалич (438 баллов).

Напомним, Малиновский в текущем сезоне провел в футболке Аталанты 39 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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Италия Аталанта - Брешия Руслан Руслан Малиновский Марио Марио Пашалич Аталанта Аталанта
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