Малиновский стал лучшим игроком матча Аталанта – Брешия по версии InStat

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги матча 33-го тура Серии А между бергамцами и "ласточками" (6:2).

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча 33-го тура серии А против Брешии по индексу InStat, сообщает издание Zbirna.com.

Бенефис Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брешия – 6:2

Наш легионер, который стал автором гола и отдал два ассиста, набрал 441 балл. За 74 проведенных на поле минуты хавбек выполнил 98 ТТД с браком 16%, нанес 3 удара по воротам, отдал 8 острых передач и 68 точных (84% точности), выиграл 5 единоборств из 9-ти, совершил 4 обводки, 2 перехвата и 7 подборов.

К слову, второе место по этому показателю занял автор хет-трика Марио Пашалич (438 баллов).

Напомним, Малиновский в текущем сезоне провел в футболке Аталанты 39 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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