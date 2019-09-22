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Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в драматичном матче с Фиорентиной

22:10 115 Читати українською
Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в драматичном матче с Фиорентиной
Федерико Кьеза и Руслан Малиновский / Фото ФК Фиорентина

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский помог своей команде осуществить камбэк в матче 4-го тура Серии А.

84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань
 
Федерико Кьеза 24’
Франк Рибери 66’
24’ Федерико Кьеза
66’ Франк Рибери
84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань

Аталанта в домашнем поединке смогла вырвать ничью у Фиорентины, уступая в счете в два мяча.

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Руслан Малиновский провел весь матч в составе хозяев. Несмотря на то, что украинец не отметился результативными действиями, авторитетный портал Whoscored отметил 26-летнего хавбека наивысшей оценкой (7,8) среди игроков Аталанты.

Стоит отметить, что это был дебют Руслана в стартовом составе Аталанты на матчах Серии А. После 4-х туров чемпионата Италии команда Малиновского находится на 6-й строчке.

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Украинцы за рубежом Аталанта - Фиорентина Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия
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