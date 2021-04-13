Роскошные выступления Руслана Малиновского позволили ему ворваться в список лучших игроков Европы.

Хавбек Аталанты возглавил рейтинг лучших игроков топ-5 лиг Европы за последний месяц, который составляет Международный центр спортивных исследований (CIES).

Феерия Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 2:3

Малиновский остановился очень близко к максимуму – 97,3 баллов из 100. Тройку лидеров замкнули нападающий Вильярреала Жерар Морено и голкипер Наполи Давид Оспина. Позади оказалась ряд игроков из топ-клубов – Карим Бензема (4 место), Леон Горецка (8-е), Фрэнки де Йонг (13-е).

Добавим, что за последний месяц Малиновский провел на клубном уровне 5 матчей, в которых отметился одним голом и 5 ассистами.

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