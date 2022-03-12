Хавбек Аталанты входит в список приоритетных целей Милана на лето, сообщает Milan News со ссылкой на Tuttosport.

Малиновский признан лучшим игроком Аталанты за месяц

Аталанта не горит желанием отпускать Малиновского, потому установит немалый ценник. Летом 2019-го бергамаски заплатили за хавбека почти 14 млн евро, а теперь потребуют не менее 30 млн. Ранее украинца связывали с Интером и Ювентусом.

Добавим, что в текущем сезоне Малиновский провел 31 матч, в котором оформил 10 голов и 4 ассиста. Действующий контракт полузащитника с Аталантой рассчитан до 30 июня 2023 года.

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