Малиновский сравнил подготовку к матчам Серии А с периодом в Шахтере времен Луческу

Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский рассказал о восстановлении кондиций перед рестартом чемпионата Италии.

"Моя подготовка? Я могу сравнить, как было в Шахтере при Луческу. Ребята говорили, что если ты не играешь, то когда тренируешься – можешь выйти и готов заменить любого игрока. То есть те, кто не играют, тренируются больше.

Малиновский сыграл в контрольном матче Аталанты – украинец начал атаку, которая завершилась роскошным голом

В первую очередь мы готовимся к чемпионату Италии, поскольку нужно закончить второго августа. Сейчас игры будут проходить очень часто. Тренер осторожно относится к здоровью игроков. Если у кого-то небольшие проблемы – футболист покидает тренировку. На примере Германии мы увидели, что после первого тура многие футболисты травмировались", – сказал Малиновский в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, рестарт серии А состоится сегодня, 20 июня. В первом матче после карантина Аталанта встретится с Сассуоло – начало матча в 20:30.

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