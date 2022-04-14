Малиновский спровоцировал судейский скандал и попрощался с еврокубками – видеообзор матча Аталанта – РБ Лейпциг – 0:2
22:57 - Читати українською
РБ Лейпциг победил Аталанту во втором матче 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Кристофер Нкунку 18’
Кристофер Нкунку 87’
18’ Кристофер Нкунку
87’ Кристофер Нкунку
"Быки" вышли вперед на 18-й минуте. Лаймер пронесся по правому флангу и вывел Нкунку на пустые ворота. Аталанта получила сверхопасный штрафной в начале второго тайма, но Малиновский влепил в руку Ольмо. Арбитр Матеу Лаос долго разглядывал повтор и решил не назначать пенальти.
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Надежды Аталанты окончательно были похоронены на 87-й минуте. Нкунку заработал пенальти и сам исполнил приговор. 0:2 – команда Гасперини бесславно покинула текущий розыгрыш еврокубков.
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