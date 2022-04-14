"Быки" вышли вперед на 18-й минуте. Лаймер пронесся по правому флангу и вывел Нкунку на пустые ворота. Аталанта получила сверхопасный штрафной в начале второго тайма, но Малиновский влепил в руку Ольмо. Арбитр Матеу Лаос долго разглядывал повтор и решил не назначать пенальти.

Аталанта проиграла Лейпцигу и вылетела из Лиги Европы – Малиновский мог спасти, но упустил последний шанс на ЛЧ

Надежды Аталанты окончательно были похоронены на 87-й минуте. Нкунку заработал пенальти и сам исполнил приговор. 0:2 – команда Гасперини бесславно покинула текущий розыгрыш еврокубков.