"Мотивированной, все будут очень мотивированы. К этому времени сборная будет готова, главное, чтобы все тесты были отрицательными. Сборная в этом году будет еще сильнее.

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Тренерский штаб уже определенное время, мы не стоим на месте, прогрессируем, работаем над слабыми сторонами. Видно, что команда растет. От сборной стоит ждать многого.

Сейчас такой менталитет в сборной, что все хотят играть в красивый футбол, добиваться результата. В футболе самое главное – результат, а он приходит, когда есть качественная игра. Сборная будет сильнее, мотивированнее, от нее стоит ждать многого", – сказал Малиновский в программе "Головна команда. Різдвяні підсумки".

Напомним, команду Шевченко ждет очень насыщенный год: впереди товарищеские матчи, Евро-2020 и поединки квалификации на чемпионат мира 2022 года.

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