"Мы просто должны поздравить Малиновского. Мы не можем искать оправдания или алиби на каждый гол, забитый соперником.

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Все, что я хочу сказать, это то, что Руслан забил великолепный гол, ему надо аплодировать. Мы говорим о неординарном игроке, с неоспоримыми техническими качествами. Возможно, сегодня он был лучшим в составе Дженоа.

Малиновский создал нам основные трудности. Мы выстояли, оправились после начала игры. Мы хорошо сделали, что вышли вперед, а потом он забил этот гол. Молодец Руслан и молодцы мои игроки, которые смогли блестяще отреагировать", – цитирует Ди Франческо сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что Фрозиноне одержал победу над Дженоа 2:1. Единственный гол за "грифонов" забил украинец Руслан Малиновский.

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