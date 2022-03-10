Тренерский штаб во главе с Джан Пьеро Гасперини решил не ломать замечательную традицию выпускать Руслана Малиновского со старта на матч ЛЕ.

Украинский хавбек с дебютных минут выйдет на первый поединок 1/8 финала второго по престижности евротурнира против Байера, сообщает пресс-служба Аталанты.

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Для Малиновского это уже третий выход со старта во встрече ЛЕ. До этого он дважды появлялся в противостояниях с Олимпиакосом. Ответный матч с Байером запланирован на 17 марта.

К слову, в этом сезоне в активе Руслана уже 30 поединков за итальянский клуб. В них полузащитник сборной Украины отличился девятью голами и двумя результативными передачами.

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