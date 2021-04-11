Украинец помог Дувану Сапате оформить дубль в матче против Фиорентины.

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На 13 минуте Малиновский выполнил ювелирную подачу с углового, и колумбиец головой вколотил мяч в сетку. Второй ассист последовал под занавес тайма. Руслан тонкой передачей вывел партнера на рандеву с голкипером, и тот четко реализовал момент. Малиновский продолжил свою серию матчей с результативными действиями. В предыдущем туре Серии А против Удинезе он ассистировал Муриелю и тому же Сапате.

Всего для хавбека сборной Украины это восьмой ассист в сезоне. Также в его активе 4 гола.

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Первый ассист:

Второй ассист: