Дженоа встретится с Миланом уже в 21:45, а Руслан Малиновский оказался в стартовом составе. Где смотреть поединок узнайте в этой новости на "Футбол 24".

Малиновский выйдет в стартовом составе Дженоа во втором поединке подряд – на этот раз украинец сыграет в основе против Милана. За текстовой трансляцией можно следить на "Футбол 24", а смотреть в прямом эфире можно на MEGOGO.

Малиновский: Мне нужно научиться играть в Дженоа

Стартовый состав Дженоа: Жозеп Мартинес – де Винтер, Бане, Драгушин, Васкес – Сабелли, Френдруп, Торсби, Хапс – Малиновский, Гудмундссон.

Стартовый состав Милана: Меньян – Флоренци, Чау, Томори, Тео Эрнандес – Муса, Адли, Рейндерс – Чуквуезе, Йович, Леау.

Сейчас Милан занимает второе место с 18 очками, а Дженоа на 14 строчке с 8 пунктами.

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