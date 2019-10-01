Малиновский смоделировал свой идеальный сезон в Аталанте

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал об адаптации в итальянском клубе.

"Нужно учить язык в первую очередь. Хорошо, что клуб нанял учителя, я 2-3 раза в неделю с ним занимаюсь. Также здесь другой менталитет и вообще понимание футбола.

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По менталитету в Италии легче: люди здесь более открыты. Люди больше похожи на наших, чем бельгийцы.

Команда меня прекрасно приняла. Были песни. Молодых игроков здесь только несколько, остальные – все опытные исполнители.

Мой идеальный сезон? Самое главное – это сезон без травм. Все остальное отходит на второй план. Это футбол – стоит ожидать чего угодно. Но здоровье, конечно же, на первом месте", – цитирует Малиновского xsport.

Напомним, летом Руслан перебрался в Аталанту из Гента. Бельгийцы получили за своего хавбека около 13 млн евро.

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