Малиновский: Следует забыть, что мы на первом месте в группе, сейчас сосредоточились на игре с Литвой

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего матча с Литвой и оценил перспективы команды в группе отбора к Евро-2020.

"Сейчас на сборную ожидает очень важный матч отбора, поэтому необходимо хорошо подготовиться. Думаю, мы учтем все моменты при подготовке к игре с Литвой, особенно те, которые связаны с искусственным газоном.

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Наша команда будет пытаться играть в свой футбол, который она демонстрировала в предыдущих матчах, и который приносил результат.

Нам не нужно смотреть в турнирную таблицу и думать, что мы первые и позади нас Португалия. Мысли сейчас только о встрече с Литвой, а товарищеский матч с Нигерией – на втором плане. Нужно выходить на поле и добиваться результата", – рассказал Малиновский в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины встретится с Литвой в матче отбора к Евро-2020 завтра, 7 сентября, а через 3 дня сыграет против Нигерии в товарищеском матче.

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