Один из лидеров Аталанты Руслан Малиновский оценил шансы команды из Бергамо на чемпионский титул после яркой победы в Неаполе.

"Мы знали, что играем против сильной команды. Забив быстрый гол, понимали, что будет еще сложнее, ведь Наполи никогда не сдается. Конечно, играть все время на собственной половине поля – очень тяжело. Нужно прессинговать, ведь они хорошо контролируют мяч. .

Скудетто? Нет, нет, нет, мы не думаем об этом в раздевалке. Сейчас все мысли о следующем матче. В Неаполе очень сложно набирать очки, но мы выступили хорошо, не опускали руки. Верили, что есть шанс на победу.

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Есть четыре дня на подготовку матча с Вильяреалом. Мы играем дома, нужно побеждать и проходить дальше.

В Генке я был звездой? Сразу скажу, что мне очень нравится, как играет Аталанта, энергия в раздевалке и на поле. Мы раздражаем соперника, у нас сильный состав, 11, 16, 20 игроков могут выйти на поле. В Генке я играл на другой позиции. Сейчас я больше форвард, но в каждой игре пытаюсь помогать полузащитникам, связывать среднюю линию с атакой", – сказал Малиновский в коротком интервью Sky.

Напомним, что наш хавбек открыл счет эффектным ударом издали. В нынешнем сезоне он провел за Аталанту 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 ассистент.

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