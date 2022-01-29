"Мне очень жаль, что его работа в Дженоа так быстро закончилась. ТТяжелая ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в не самый подходящий момент.

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Там было много травмированных, пришлось ставить молодежь, а в Серии А, как вы знаете, уровень очень серьезный. Плюс тренер заболел на COVID-19 и некоторое время не был с командой.

Может, кто-то хотел получить результат сразу, но за такое короткое время было тяжело построить или перестроить коллектив. В футболе такое бывает, никто не застрахован от подобных моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас еще порадует своими результатами", – сказал Малиновский в комментарии Zbirna.com.

Напомним, украинского специалиста уволили из Дженоа 15 января из-за неудовлетворительных результатов. "Грифоны" под его руководством не одержали ни одной победы в Серии А в 9 поединках.

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